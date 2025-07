Mbappé, la saison la plus longue

Balayé par le Paris-SG en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, Kylian Mbappé a vécu des retrouvailles plus que compliquées avec son ancien club. L'international français, auteur d'une prestation neutre pour ne pas dire décevante, devra se régénérer lors de ses congés pour oublier une première saison manquée avec le Real Madrid.

« Aujourd’hui a été un jour inoubliable pour ma famille et moi. Je réalise mon rêve d’enfant […] J’ai envie de commencer à jouer pour le meilleur club du monde. ¡HALA MADRID ! » En prononçant ces mots lors de sa présentation au Real Madrid en juillet 2024, Kylian Mbappé ne devait pas se douter une seconde à quel point sa première saison avec les Merengue serait pénible. 65 matchs après (tcc, en comptant la sélection), le gamin de Bondy a perdu ses quatre premiers Clásicos , bien qu’il ait marqué cinq buts, a été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par Arsenal, et vient de se faire terrasser par le PSG (4-0) en demi-finale du Mondial des clubs 2025, à l’issue d’une rencontre où il n’a pas cadré la moindre frappe, mettant fin à ses rêves de décrocher un titre majeur avec le club madrilène lors de cet exercice 2024-2025.

Since Kylian Mbappé left PSG a year ago, they have... ▫️ Won the one trophy he couldn't while he was there: the Champions League ▫️ Knocked his new club, Real Madrid, out of the Club World Cup 💀 pic.twitter.com/C2hiZj2BJm…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com