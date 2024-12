Mayotte ne sera pas reconstruite "sans traiter la question migratoire", tranche Bruno Retailleau

L'archipel de l'océan Indien est "le symbole de la dérive que les gouvernements ont laissé s'installer sur la question" migratoire, selon le ministre.

Bruno Retailleau à Saint-Denis de la Réunion, le 16 décembre 2024. ( AFP / RICHARD BOUHET )

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a estimé mardi 17 décembre que l'archipel de Mayotte, ravagé par le cyclone Chido , ne pourra pas être reconstruit "sans traiter la question migratoire".

"L'État est mobilisé depuis la première heure pour secourir les victimes et éviter que d'autres crises n'ajoutent encore au malheur mais il faut déjà penser au jour d'après ", écrit-t-il sur son compte X. "On ne pourra pas reconstruire Mayotte sans traiter, avec la plus grande détermination, la question migratoire" , ajoute-t-il, estimant que l'archipel de l'océan Indien est "le symbole de la dérive que les gouvernements ont laissé s’installer sur cette question".

"Reprendre le contrôle de l'immigration"

"Il faudra légiférer pour qu'à Mayotte, comme partout sur le territoire national, la France reprenne le contrôle de son immigration", conclut-il.

Une position qui a suscité de vives réactions à gauche. "Les Mahoraises et les Mahorais comptent leurs morts, et le Ministre de l'Intérieur ne trouve rien de mieux à faire que de sombrer dans la pure ignominie", a ainsi fustigé sur X la présidente du groupe La France insoumise (LFI) Mathilde Panot. Le premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure, a qualifié quant à lui le ministre démissionnaire "d'obsessionnel indécent et inconséquent" sur le même réseau social. Même son de cloche pour la députée écologiste, Léa Balage El Mariky, qui a également critiqué "l'indécence sans limite" de Bruno Retailleau.

Mayotte, département le plus pauvre de France, compte officiellement 320.000 habitants, "mais on estime qu'il y a 100.000 à 200.000 personnes de plus , compte tenu de l'immigration illégale", indiquait lundi à l' AFP une source proche des autorités. Près de la moitié de la population est composée d'immigrés venus des Comores voisines ou d'autres pays d'Afrique, selon l'Insee.

Le cyclone Chido a ravagé samedi ce territoire de l'océan Indien, où environ un tiers de la population vit dans de l'habitat précaire . Pour l'heure, le bilan officiel s'élève à 21 morts à l'hôpital, mais les autorités redoutent "plusieurs centaines" de morts, peut-être même "quelques milliers".

Une course contre la montre est engagée pour venir en aide aux sinistrés de l'archipel, où manquent l'eau et la nourriture et dont l'unique hôpital a été endommagé.