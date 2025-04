information fournie par So Foot • 19/04/2025 à 16:56

Maxime Saada ouvre la porte à un retour de la Ligue 1 sur Canal+

Bientôt l’heure de la réconciliation ?

Alors que le football français est plongé dans l’inconnue depuis l’annonce de la rupture de la LFP avec DAZN, Maxime Saada, le président de Canal+, a évoqué la possibilité d’un retour de la Ligue 1 sur la chaîne cryptée dans les colonnes de L’Équipe . Le quinquagénaire est en effet prêt à discuter avec Nicolas de Tavernost , le nouveau directeur général de LFP Media qui entrera en fonction mercredi prochain. « Le mettre autour de la table comme interlocuteur, c’est un bon moyen de me faire revenir sur le sujet de la Ligue 1 » , reconnaît le patron de Canal+, proche de l’ancien président de M6. « On peut dialoguer avec lui et je le ferai. Mais je n’oublie en rien le préjudice qui nous a été causé lors du précédent contrat. » …

FL pour SOFOOT.com