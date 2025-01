Maxime Saada (Canal +) : « Ils sont infiniment plus intelligents dans le rugby que dans le foot français »

Saada, tomates, oignons, chef !

Auditionné par le Sénat par la commission de la Culture, de l’Education, de la Communication et du Sport ce mercredi, Maxime Saada en a remis une couche sur la Ligue de Football Professionnelle en comparant sa façon de travailler à celle de la LNR, la Ligue Nationale de Rugby (avec laquelle Canal + travaille au moins jusqu’en 2032) : « Ils sont vraiment infiniment plus intelligents dans le rugby que dans le foot français. Et je ne parle pas de la fédération, je parle de la ligue. D’abord, ils sont en réflexion. Ils sont en réflexion constante sur la valeur de leur produit. On des réunions régulières avec le président de la Ligue, son directeur général, l’ensemble des membres clés, les présidents de clubs… pour le produit, ce qui marche ou non. » …

AC pour SOFOOT.com