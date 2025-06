Matuidi : « Je savoure encore cette victoire du PSG, plutôt que de l’analyser »

Désormais à la tête d’un fonds d’investissement Origins et du club de Miami, One FC, le champion du monde Blaise Matuidi était de passage en Bretagne. L’occasion de le faire parler du récent sacre du PSG, de l’équipe de France et des grands événements qui s’annoncent aux États-Unis, où il réside désormais.

Blaise, que faites-vous à Pleudihen-sur-Rance ?

J’ai eu la chance d’être invité par le tournoi Europoussins* avec le One FC, un club que j’ai mis en place avec Sylvain Marveaux et Kieran Gibbs. L’idée est d’amener ces jeunes le plus loin possible, pas forcément dans le foot. On se focalise aussi sur l’éducation. On essaie de transmettre notre culture européenne. Aujourd’hui, on bat des clubs comme Toulouse ou Monaco. Même s’ils n’ont que 10 ans, ça montre qu’on ne fait pas n’importe quoi.…

* Le tournoi costarmoricain a été remporté, dimanche, par Liverpool face au FC Porto.

Propos recueillis par Thomas Goubin à à Pleudihen-sur-Rance pour SOFOOT.com