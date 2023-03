Maternités : les médecins lancent un cri d’alerte

Les médecins lancent un cri d'alerte. Sans réforme du système de soins périnatals, celui-ci va « au naufrage », signalent de concert la Société française de médecine périnatale (SFMP), plusieurs sociétés savantes et une association d'usagers qui en appellent samedi au gouvernement. « Il est impératif de repenser et de réorganiser notre système de soin périnatal, car, aujourd'hui, tous les indicateurs sont au rouge », s'alarme la SFMP dans une tribune publiée par Le Monde .

Le constat partagé par des sociétés savantes médicales et organisations de gynécologues-obstétriciens, néonatologues ou encore anesthésistes-réanimateurs, mais aussi une association d'usagers, consignatrices du texte, s'appuie particulièrement sur la hausse inquiétante de la mortalité infantile lors de la dernière décennie qui place le pays au 25e rang européen, alors qu'en 2012 la France était en 2e position.

« Quand on connaît la situation des maternités, comment ne pas faire le lien entre ces indicateurs alarmants et la dégradation des conditions de travail ? » interrogent ces médecins et usagers.

Quelques jours après la publication dans la presse des conclusions d'un rapport présenté à l'Académie de médecine qui propose de réduire de 20 % le nombre de maternités en France, les auteurs de la tribune appellent les

