Masters 1000 de Shanghai: réunion familiale au sommet pour les cousins Rinderknech et Vacherot

Le Français Arthur Rinderknech (G) et son cousin, le Monégasque Valentin Vacherot, s'enlacent après leur qualification respective pour la finale du Masters 1000 de Shanghai, le 11 octobre 2025 ( AFP / Jade GAO )

"Il n'y aura pas de perdant" quel que soit le résultat dimanche de la finale à Shanghai: les cousins Valentin Vacherot et Arthur Rinderknech se sont offert des retrouvailles improbables en finale d'un d'un Masters 1000, tournois les plus prestigieux hors Grands Chelems.

Vainqueur 4-6, 6-2, 6-4 de l'ex-N.1 mondial Daniil Medvedev en demi-finales, le Français (54e mondial) a rejoint son cousin monégasque Valentin Vacherot (204e), qualifié plus tôt dans la journée en deux sets contre Novak Djokovic (5e), diminué physiquement.

A peine la victoire de Rinderknech acquise, le Français s'est étalé de tout son long sur le court, aussi incrédule que son cousin venu l'enlacer quelques instants plus tard sur le Central.

"C'est exceptionnel", a savouré Rinderknech dans son interview d'après-match. "Même dans nos plus grands rêves, on n'aurait pas pu rêver de se retrouver en finale. C'est juste hallucinant de se retrouver en finale d'un Masters 1000".

"Il y a deux vainqueurs aujourd'hui, il y aura deux vainqueurs demain, il n'y aura pas de perdant", a ajouté le Français, les yeux humides et qui pourrait devenir le premier Français vainqueur d'un Masters 1000 depuis Jo-Wilfried Tsonga à Toronto en 2014.

"Je dois me pincer pour y croire", s'était émerveillé pour sa part Vacherot, joueur le moins bien classé à atteindre une finale de Masters 1000, après son exploit contre Djokovic, battu 6-3, 6-4.

Premier joueur de la Principauté à battre un membre du top 10 et à disputer une finale sur le circuit ATP, Vacherot (26 ans) défiera dimanche un autre novice à ce niveau, de quatre ans son aîné.

"Ce n'est pas juste un accomplissement, je dirais carrément que c'est un conte de fées", s'est délecté Benjamin Balleret, demi-frère et entraîneur de Vacherot.

Valentin Vacherot incrédule après avoir battu Novak Djokovic en demi-finale du Masters 1000 de Shanghai, le 11 octobre 2025 ( AFP / Hector RETAMAL )

Entre le Monégasque et Rinderknech, le seul duel remonte à juillet 2018, lors d'un tournoi mineur (ITF) à Ajaccio, en Corse, où Vacherot avait perdu en deux sets.

"On verra de quoi demain sera fait, on s'amusera comme quand on jouait quand on avait 12 ans", a anticipé le cousin le plus âgé.

- "Presque impossible" -

Au-delà de la belle histoire familiale, Rinderknech et Vacherot sont assurés de grimper au meilleur classement de leur carrière dans le prochain classement ATP.

Le premier atteindra au moins le top 30 et le second intégrera pour la première fois le top 60.

Novak Djokovic en difficulté lors de la demi-finale du Masters 1000 de Shanghai contre le Monégasque Valentin Vacherot, le 11 octobre 2025 ( AFP / Hector RETAMAL )

Vacherot vit "une histoire incroyable" à Shanghai, l'a complimenté Novak Djokovic, jugeant que malgré ses propres pépins physiques, "le meilleur joueur (avait) gagné".

Massé dans le haut de la jambe gauche, à une fesse et dans le bas du dos dans le premier set, et parfois prostré sur sa raquette voire à genoux en fin d'échange, le Serbe de 38 ans a refusé de s'étendre sur ses ennuis de santé.

"J'avais dit à +Val+ avant le match de se concentrer sur lui-même" plutôt que sur les pépins physiques de la légende serbe, déjà manifestes aux tours précédents, a raconté Balleret.

Le plan a été appliqué à la lettre par Vacherot. De quoi s'offrir une finale relevant du "presque impossible" plus que de "l'inattendu", selon Balleret.