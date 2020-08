Masques en extérieur : gare à la pluie !

Dans plusieurs villes de France, le port du masque est devenu obligatoire en extérieur. Est-ce aussi utile qu'à l'intérieur ? Faut-il prendre des précautions particulières ? Quel est l'effet de la pluie sur le masque ? Le Point a interrogé Isabella Annesi-Maesano, directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). L'experte de l'épidémiologie des maladies allergiques et respiratoires alerte notamment sur l'effet néfaste de la pluie sur les masques.

Le Point : Faut-il porter le masque à l'extérieur ?

Isabella Annesi-Maesano : C'est une vieille discussion ! Quand il fait beau, il y a du soleil et des ultraviolets et le virus est détruit rapidement dans l'environnement extérieur. Et quand il fait très chaud, porter un masque n'est pas facile. Mais maintenant que les beaux jours s'achèvent, porter le masque en extérieur devient plus pertinent. Une rue très fréquentée peut être aussi risquée qu'une pièce fermée, et une rame de métro sans air conditionné est très dangereuse même lorsqu'elle voyage à l'extérieur, surtout avec les retours de congés. Cela dit, il ne faut pas oublier que tout dépend de la façon dont le masque est porté : beaucoup de gens ne le mettent pas bien, ils laissent le nez dépasser, de plus certaines personnes ne lavent pas leur masque lavable autant qu'il le faudrait : il faut rester sérieux !

Le

... Lire la suite sur LePoint.fr