Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Masque obligatoire dès samedi dans plusieurs quartiers de Marseille Reuters • 07/08/2020 à 14:23









MASQUE OBLIGATOIRE DÈS SAMEDI DANS PLUSIEURS QUARTIERS DE MARSEILLE PARIS (Reuters) - Le port du masque sera obligatoire dès samedi et jusqu'au 31 août dans plusieurs quartiers très fréquentés de Marseille, ont annoncé vendredi les autorités locales face à la progression des cas d'infection par le coronavirus. Cette mesure s'appliquera en journée autour du Vieux-Port et en soirée à l'Escale Borely ainsi dans le quartier du Cours Julien et à La Plaine. La décision a été prise à l'issue d'une réunion présidée par la maire de la ville, Michèle Rubirola, avec une représentante du préfet de région et le directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé. La municipalité va lancer une campagne d'information incluant la présence de médiateurs dans les zones concernées. Parallèlement, "la police municipale sera mobilisée aux côtés de la police nationale pour assurer le respect de cette obligation", précise la mairie dans un communiqué. (Marc Angrand, édité par Myriam Rivet)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.