Marseille s’empale sur Strasbourg

Favori de cette rencontre comptant pour la dix-huitième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’a pas montré assez pour s’imposer devant Strasbourg. Le Racing, qui a mené pendant plus de 40 minutes avant de se faire rejoindre en deuxième période, aurait même pu espérer mieux qu’un match nul par ailleurs plutôt logique.

Olympique de Marseille 1-1 Strasbourg

Buts : Greenwood (68 e , SP) pour l’Olympique de Marseille // Emegha (23 e ) pour Strasbourg

Une équipe qui n’a plus connu la défaite depuis huit parties consécutives toutes compétitions confondues d’un côté, un club invaincu depuis six matchs sur la scène nationale (championnat et Coupe de France) de l’autre. Qu’est-ce que cela peut donner, à l’arrivée ? Un nul, bien entendu. À l’occasion de la dix-huitième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille et Strasbourg se sont donc partagé les points. Avec un Racing qui a eu le mérite de mener, mais qui s’est (plutôt logiquement) fait rattraper. Le favori de la soirée et dauphin du Paris Saint-Germain voit le leader s’échapper avec neuf unités d’avance en tête du classement, tandis que l’outsider demeure bien calé en dixième position.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com