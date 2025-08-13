 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Marquinhos félicite Lucas Chevalier après la victoire du PSG aux tirs au but
information fournie par So Foot 13/08/2025 à 23:45

À peine arrivé, déjà adoubé.

Tout sourire au micro de Canal+, Marquinhos pouvait savourer après le nouvel exploit de son PSG face à Tottenham, pour aller chercher la Supercoupe d’Europe . Revenus après avoir été menés de deux buts, les joueurs de la capitale l’ont emporté aux tirs au but, grâce notamment à un arrêt de Lucas Chevalier, décisif pour ses grands débuts face à Micky Van de Ven. « Pour les tirs au but, on a fait confiance à Lucas. On le connaît, il vient d’arriver et c’était le moment pour lui de s’affirmer , a réagi le capitaine, pas inquiet de la pression qui pèse sur l’ancien lillois. C’est le PSG, c’est comme ça. Mais il a aussi connu ça dans une moindre mesure à Lille, et le même genre de pression avec la sélection. On est contents de l’avoir avec nous. »

