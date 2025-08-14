 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Marquinhos est un grand capitaine : la preuve par deux
information fournie par So Foot 14/08/2025 à 08:57

Marquinhos est un grand capitaine : la preuve par deux

Marquinhos est un grand capitaine : la preuve par deux

Marquinhos régale encore.

Pas dans le genre à se morfondre sur son sort, Marquinhos est ce qu’on appelle un chic type . Ses larmes auront ému bon nombre de Français en mai dernier, tellement cette Ligue des champions le fuyait depuis de longues années. Vainqueur mercredi soir de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, le capitaine parisien s’est illustré à plusieurs reprises après la rencontre, sans avoir à faire le moindre geste défensif. Propre.…

RFP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
