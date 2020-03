Maroc : quand le coronavirus ferme les mosquées

De mémoire de Marocain, c'est la première fois que la prière du vendredi est interdite dans les mosquées. A Tanger comme dans les autres villes et villages du royaume chérifien, c'est une fatwa édictée par le Conseil des Oulémas, la haute autorité ayant le monopole des consultations religieuses, qui a pris cette décision inédite et courageuse à la demande du Roi Mohammed VI, commandeur des croyants. Ainsi, la décision de fermer tous les lieux de culte a été prise au plus haut niveau de l'Etat dans le dessein d'endiguer la pandémie du nouveau coronavirus baptisé Covid-19 et apparu à Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine. Il faut dire que la situation est grave car ce 21 mars, 86 cas ont été confirmés. Trois décès ont été enregistrés pour deux rétablissements. « Prière de prier dans vos maisons ! »Alors qu'ils ont l'habitude d'appeler à la prière cinq fois par jour les fidèles musulmans prompts à se rendre dans les mosquées, les imams prononcent désormais une réplique déroutante à plus d'un titre. « Restez chez vous, faîtes la prière chez vous, que dieu vous garde ! », disent-ils désormais.« Il faut se plier à la volonté de l'Etat, affirme un imam d'une mosquée de Tanger. En période de pandémie, ce n'est pas un pêché de prier chez soi. Au contraire, le pêché serait plutôt de mettre la vie de centaines voire de milliers de personnes en danger ». Un avis partagé par une grande partie des Marocains qui ont...