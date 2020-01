Maroc : exit le système LMD, bienvenue à celui du bachelor

C'est un changement d'envergure dans l'enseignement supérieur marocain. Dès la rentrée 2020-2021, les étudiants en première année ne s'inscriront plus dans le sillage du système menant à la licence, puis au master, et enfin au doctorat. Cristallisé dans l'acronyme LMD, il va être supprimé au profit du système bachelor hérité des pays anglo-saxons. Objectif : mettre en adéquation l'enseignement supérieur marocain avec les universités du monde. Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Saaid Amzazi, le bachelor est « le diplôme universitaire le plus répandu et le plus adopté au monde », a-t-il souligné il y a quelques jours à Marrakech.Avec le nouveau système, le gouvernement espère booster la mobilité de ses étudiants à l'international. Il l'inscrit d'ailleurs dans le sillage de la tendance actuelle signalée par l'Unesco et selon laquelle le nombre d'étudiants internationaux diplômés a augmenté de plus de 60 % entre 2005 et 2015, passant de 2,8 à 4,6 millions. Une impulsion à laquelle les Marocains contribuent largement. En France, par exemple, ils ne représentent pas moins de 12 % des étudiants étrangers et forment par là même la première communauté étudiante étrangère des universités et grandes écoles françaises. Le royaume chérifien est d'ailleurs le 12e pays le plus mobile au sein de l'OCDE.Lire aussi Luis Lopez :...