Maroc-Des crues soudaines font au moins 37 morts dans la province de Safi

Au moins 37 personnes ont été tuées dans des inondations soudaines provoquées par des pluies torrentielles dans la province de Safi, sur la côte atlantique du Maroc, ont annoncé lundi les autorités marocaines.

Quatorze personnes reçoivent encore des soins médicaux, dont deux en soins intensifs, selon un communiqué.

De fortes pluies dimanche ont inondé des maisons et des commerces dans la médina (vieille ville) de la ville portuaire de Safi, emporté des voitures et coupé de nombreuses routes dans et autour de la ville, située à environ 300 kilomètres au sud de la capitale, Rabat.

Les écoles ont été suspendues lundi tandis que les habitants évaluaient les dégâts et nettoyaient les habitations inondées.

Des vidéos partagées par les médias locaux montrent des rues inondées et des voitures submergées dans la médina, ainsi que des bateaux utilisés par les autorités pour les opérations de secours.

Une vidéo publiée par le site d'information local Safigoud.com montre une femme secourue après avoir été piégée par des eaux boueuses près d’une porte ancienne de la médina.

Les autorités ont précisé qu’au moins 70 maisons et commerces avaient été inondés.

Le Maroc connaît de fortes pluies et des chutes de neige sur le massif de l’Atlas après sept années de sécheresse qui ont vidé certains de ses principaux réservoirs.

(Reportage Ahmed Eljechtim, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)