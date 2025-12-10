 Aller au contenu principal
Maroc-Au moins 19 morts dans l'effondrement de deux immeubles à Fès
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 10:03

Au moins 19 personnes ont péri dans l'effondrement de deux immeubles dans la ville de Fès, dans le nord-est du Maroc, a rapporté mercredi l'agence de presse officielle (MAP).

Cet incident intervient deux mois après des manifestations antigouvernementales pour protester contre la pauvreté et la détérioration des conditions de vie et des services publics, menant à des affrontements entre les jeunes protestataires et les forces de l'ordre.

Ces manifestations avaient poussé le roi Mohammed VI à exhorter le gouvernement marocain à accélérer les réformes, améliorer les services publics et réduire les inégalités territoriales.

La plupart de la population et des hubs financiers et industriels sont concentrés dans le nord-ouest du pays, le reste du territoire marocain étant dominé par l'agriculture, la pêche et le tourisme.

(Reportage Ahmed Elimam et Nayera Abdallah; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)

