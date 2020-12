Marlène Schiappa sèchement recadrée pour un retard de 6 minutes à l'Assemblée

Ambiance électrique à l'Assemblée nationale. Du haut de son perchoir, la vice-présidente du Palais Bourbon n'a pas hésité, vendredi 4 décembre 2020, à rabrouer Marlène Schiappa, comme l'a repéré le HuffPost. Le tort de la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté ? Un retard de six petites minutes dans l'hémicycle, qui débattait sur le projet de loi qui décale l'organisation d'élections partielles en raison de la pandémie de Covid-19.

« Madame la Ministre, dans ma formation, on m'a appris qu'être à l'heure, c'était déjà être en retard. Je pense que nous accepterions tous vos excuses », a sèchement rappelé l'élue La République en marche (LREM) Laëtitia Saint-Paul à Marlène Schiappa, à peine arrivée en séance. Le député Les Républicains (LR) Raphaël Schellenberger, prenant la parole juste après cette admonestation, a enfoncé le clou : « Il y a beaucoup de ministres dans ce gouvernement, peut-être même plus qu'il n'y en a jamais eu, et il ne s'est pas trouvé un seul ce matin pour être à l'heure. (...) Commencer sans vous la discussion d'un texte de loi, c'est juste mépriser la Constitution. »

« Les ministres sont des êtres humains »

C'est une Marlène Schiappa visiblement irritée qui a pris la parole quelques instants plus tard pour remettre les pendules à l'heure. La ministre a d'abord expliqué qu'elle avait « terminé hier soir à 2 heures du matin les

