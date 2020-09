Marlène Schiappa s'en prend aux maires écologistes « rabat-joie »

Volée de bois vert pour les écolos. Après la saillie du maire Europe Écologie-Les Verts (EELV) de Lyon sur le supposé « machisme » du Tour de France, l'édile bordelais Pierre Hurmic s'est à son tour attiré les foudres de l'opposition. Son tort ? Vouloir bannir les sapins de Noël - des « arbres morts » - de sa ville. Une série d'annonces durement jugées par la classe politique, à l'instar de Marlène Schiappa, qui a dénoncé un parti « rabat-joie ».

« On a vraiment l'impression que tout ce qui amène un peu de joie, de cohésion, de fête, ils souhaitent l'interdire », a ainsi fulminé dimanche 13 septembre sur Europe 1 la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté. « Je trouve que toutes les décisions qui sont prises par les maires EELV depuis qu'ils sont aux responsabilités sont rabat-joie », a-t-elle déploré, jugeant ces mêmes décisions « ridicules ». « Je trouve ça navrant », a poursuivi l'ex-adjointe au maire du Mans, qui s'est montrée particulièrement grinçante à l'égard du maire bordelais : « Quand on nous explique qu'on ne va plus décorer d'arbres de Noël parce qu'on n'aime pas les « arbres morts », scoop : il existe des sapins en pot. »

« Rien de positif n'a été proposé »

Marlène Schiappa voit dans ces positionnements un paradoxe. « Ce sont des gens qui se revendiquent de gauche, mais qui cela prive quand on supprime les décorations de Noël dans l'espace

... Lire la suite sur LePoint.fr