Marlène Schiappa : « On peut travailler et communiquer ! »

Sollicitée par Le Point, Marlène Schiappa a finalement accepté de commenter le rapport des sénateurs de la commission des Finances qui fustige sa politique en faveur de l'égalité femmes-hommes, notamment le financement de la lutte contre les violences faites aux femmes. L'ex-secrétaire d'État, aujourd'hui ministre déléguée auprès de Gérald Darmanin, répond point par point et défend son bilan. Entretien.

Le Point : Le sénateur communiste Éric Bocquet, coauteur du rapport qui fustige votre action en faveur de l'égalité femmes-hommes, estime que vous avez passé « trop de temps à communiquer » et « beaucoup moins à travailler sur le fond ». Que lui répondez-vous ?

Marlène Schiappa : Ce n'est pas fromage ou dessert : on peut travailler et communiquer ! C'est ce que j'ai fait sans relâche pour porter la grande cause du quinquennat du président de la République. Ces deux sénateurs n'ont à ma connaissance jamais demandé à me rencontrer, n'ont pas pris part au Grenelle des violences conjugales et ne m'ont jamais interrogée lors des questions au gouvernement au Sénat. Je le déplore, car je crois au dialogue et, surtout, j'aurais pu leur transmettre le document de 300 pages que nous avons édité et qui recense l'ensemble du travail de fond mené pendant trois ans. Je reste encore aujourd'hui à leur disposition et serais ravie d'échanger sur l'engagement du ministère

