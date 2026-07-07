information fournie par Boursorama avec AFP • 07/07/2026 à 08:18

Marionnaud : discussions sur une vente, l'actionnaire principal du groupe Bogart en pole position

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le conglomérat hongkongais CK Hutchison a annoncé lundi être entré en discussions pour la vente de l'enseigne de parfumerie sélective Marionnaud avec David Konckier, principal actionnaire du groupe de parfums et cosmétiques Bogart.

CK Hutchison "confirme" avoir engagé "les procédures d'information et de consultation requises dans le cadre d'un projet de changement de propriétaire de Marionnaud", indique le groupe hongkongais dans son communiqué.

De son côté, le groupe Bogart précise que son principal actionnaire a, "à titre personnel et individuel", entamé "un processus d'information et de consultation exclusif en vue d'une acquisition potentielle du Groupe Marionnaud".

D'après ses documents légaux disponibles en ligne et consultés par l'AFP, Marionnaud a dégagé en France un chiffre d'affaires de quelque 536 millions d'euros en 2024, répartis sur 377 magasins.

En ajoutant les boutiques dans le reste de l'Europe, le groupe Bogart recense en tout 700 magasins Marionnaud.

Durant la période de discussions qui s'ouvre, "Marionnaud poursuivra ses activités normalement, sans modification de son fonctionnement quotidien", précise CK Hutchison dans son communiqué.