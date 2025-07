Mariam Toloba, la reine du divertissement

À 25 ans, Mariam Toloba participe à son premier grand tournoi international avec la Belgique. Dribbleuse hors-pair et rapide comme l’éclair grâce à sa pratique quotidienne du futsal, la future Nantaise compte bien déstabiliser l’armada espagnole ce lundi soir.

À chaque début de compétition internationale, les détracteurs du football féminin et leurs arguments entrent en jeu. Au programme de la séance, une série de tacles bien rugueux contre des joueuses jugées lentes et sans grain de folie. Si Mariam Toloba participait à cet entraînement, nul doute qu’elle esquiverait les tacles d’une virgule à couper le souffle. Technique, puissante, rapide, la Belge dispose de toutes les qualités pour faire taire ces critiques, elle qui à 15 ans était nommée pour le but UEFA de l’année aux côtés de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et du local Kevin de Bruyne. À côté de ces légendes, Toloba fait figure d’intrus. Pourtant, comme ses pairs énoncés ci-dessus, elle respire le football total. « Quand Mariam est sur le terrain, le public prend toujours du plaisir. Elle fait rêver les fans » , pose Aster Janssen, son amie qui l’a connue Standard de Liège.

Formée à Gand et championne avec Anderlecht, la joueuse de 25 ans a explosé dans la cité ardente où elle a été élue meilleure joueuse du championnat belge la saison dernière. Une distinction honorifique méritée tant elle a martyrisé les défenses grâce à ses dribbles dévastateurs. « À force de jouer avec elle, je sais exactement ce qu’elle va produire en un contre un , ajoute Janssen. Mais pourtant, comme elle dribble à la perfection, Mariam arrivait toujours à me passer à l’entraînement. » …

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com