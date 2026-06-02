Mariage entre auto-écoles: Ornikar rachète En Voiture Simone

Ornikar, n°1 français des auto-écoles en ligne, va racheter sa principale concurrente, En Voiture Simone, avec l'ambition à terme de créer un leader européen, ont indiqué mardi à l'AFP son PDG Philippe Maso y Guell Rivet et son co-fondateur Benjamin Gaignault.

( AFP / THOMAS SAMSON )

Contrairement aux auto-écoles classiques, Ornikar et ses homologues n'ont ni agences physiques ni flotte de voitures, et leurs moniteurs sont des indépendants et non des salariés. Les quatre principaux groupes de ce type ne représentent encore que 20% du marché total mais se développent bien plus vite que les agences classiques.

Ornikar, qui revendique 10% du marché français, va se hisser à 14% du total en rachetant En Voiture Simone, a expliqué M. Maso. Les deux sociétés, nées toutes deux en 2013, pèseront ensemble près de 145 millions de chiffre d'affaires.

Le nouvel ensemble représentera 100.000 nouveaux élèves au permis par an (70.000 pour Ornikar et 30.000 pour En Voiture Simone), un million d'élèves au code (la plupart passent leur permis ailleurs), 3.000 enseignants indépendants partenaires et 276 collaborateurs (230 pour Ornikar et 46 pour En Voiture Simone)

Ornikar (104 millions de chiffre d'affaires en 2005) s'est diversifiée dans l'assurance, notamment automobile mais pas seulement, et s'étend dans les services financiers, comme le financement des achats de véhicules, en ciblant toujours les jeunes conducteurs. La jeune société, qui a levé au moins 146 millions d'euros depuis sa création, veut poursuivre sa croissance externe.

Les agences en ligne connaissent une croissance de 15 à 20% par an, sur un marché quasi stable, puisque le nombre de permis de conduire délivrés tourne autour du million par an. "Nous avons fait baisser le prix moyen à 1.500 euros contre 2.500 euros avant l'arrivée des plateformes", assure Philippe Maso.

En revanche l'âge moyen de passage recule: il est passé de 21 ans il y a 13 ans à 25-26 ans actuellement, même si 80% des candidats ont 17-18 ans et que depuis 2024 l'âge minimum a été abaissé à 17 ans.

Autre inflexion, une hausse rapide (+40% par an) des permis pour voitures avec boite automatique, sachant qu'il est possible, avec une "formation passerelle" de sept heures, de le transformer en permis classique, a souligné le PDG.