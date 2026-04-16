Marges, investissements, carburant... : la guerre au Moyen-Orient pèse sur l'économie américaine, prévient la Fed

L'incertitude complique le "recrutement", la "fixation des prix" et les "investissements".

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / WIN MCNAMEE )

La guerre au Moyen-Orient pèse lourdement sur l'économie américaine, en augmentant les coûts de production et en compressant les marges des entreprises américaines, a souligné mercredi 15 avril la Réserve fédérale (Fed) dans sa revue régulière des conditions économiques aux États-Unis.

Le conflit est cité "comme une source majeure d'incertitude qui complique la prise de décision en matière de recrutement, de fixation des prix et d'investissements, de nombreuses entreprises adoptant une posture attentiste", est-il rapporté dans le "Livre beige", une publication régulière prenant le pouls de l'économie du pays.

"Globalement, la hausse des coûts de production a dépassé celle des prix de vente, compressant les marges", est-il souligné.

"Marqueurs de difficultés financières chez les consommateurs"

"Les coûts de l'énergie et des carburants ont fortement augmenté dans tous les districts en raison du conflit au Moyen-Orient, entraînant une hausse des frais de transport et d'expédition ainsi qu'une augmentation des prix des plastiques, des engrais et d'autres produits dérivés du pétrole", est-il ajouté.

Les acteurs économiques ressentent aussi l'impact des droits de douane mis en place par Donald Trump sur les métaux, selon la publication.

En parallèle, "les tarifs des assurances et les frais de santé continuent d'augmenter".

Sont aussi remontés aux oreilles de la Fed "des marqueurs de difficultés financières chez les consommateurs , une sensibilité accrue aux prix et une demande croissante auprès des banques alimentaires et d'autres organismes de services sociaux".