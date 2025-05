Marcus Thuram : une année à valider

Auteur d’une saison de très haut niveau qui lui vaudra certainement une nomination au Ballon d’or, Marcus Thuram arrive en finale de Ligue des champions avec une occasion en or de faire basculer sa carrière. Ses pairs se penchent sur son cas.

Il est encore loin de sa légende de père, mais Marcus Thuram a une opportunité unique face au Paris Saint-Germain samedi soir à Munich : devenir le premier Thuram à inscrire son nom au palmarès de la Ligue des champions, Lilian s’étant incliné avec la Juventus face à l’AC Milan lors d’une des pires finales de C1 de l’histoire en 2003. À bientôt 28 ans (il les aura en août), Tikus atteint là l’apogée de sa carrière. Il vient de boucler sa meilleure saison statistiques en club, avec 14 buts et 4 passes décisives en Serie A, qu’il pourrait récompenser de la plus belle des façons. Auteur de quatre pions (dont le tout premier dans le duel épique entre l’Inter et le Barça) et d’une passe décisive dans cette brillante campagne, Marcus Thuram mène sa carrière de manière remarquable et continue toujours plus d’étonner ceux qui l’ont accompagné depuis Sochaux, où il signait en sortie d’INF Clairefontaine en 2012. Depuis le Doubs, en passant par Guingamp et même le Borussia Mönchengladbach, les sceptiques ont été très, très nombreux.

C’est un modèle pour tous les jeunes en centre de formation, qui n’ont pas forcément la chance de briller tout de suite, qui sont prêtés en deuxième division, qui sont impatients dans leur projet. Marcus est le parfait modèle.…

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com