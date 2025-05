information fournie par So Foot • 06/05/2025 à 14:18

Marcus Thuram accusé de violences conjugales, son avocate répond

Alors qu’il doit disputer la demi-finale retour de Ligue des champions avec l’Inter contre le Barça, Marcus Thuram est accusé de violences conjugales et de séquestration. Dans une vidéo diffusée sur TikTok, Charlotte Lavish raconte des évènements qui remonteraient à mai 2022 : « Il m’a enfermé dans sa maison, a pris mon passeport et mes sacs. Quand j’ai enregistré cette vidéo, j’étais déjà enfermée dans sa maison depuis un petit moment. Il m’a attrapé, a pris mon téléphone et a supprimé la vidéo de lui en train de m’attaquer. »

Elle revient également sur une soirée qu’ils auraient passée ensemble : « Une fois que nous sommes rentrés du dîner, j’ai réalisé que je n’avais pas vraiment envie d’être avec lui de manière intime. Il agissait de façon bizarre, alors nous avons décidé de regarder un film. C’est à ce moment-là qu’il m’a agressée. » …

EG, avec CG pour SOFOOT.com