Marcus Rashford fusille Manchester United
Ça tire à balle réelle.
Marcus Rashford n’a pas attendu la fin de saison pour vider son sac. Prêté par Manchester United au Barça , l’international anglais profite de l’air catalan pour parler sans filtre. Invité du podcast Rest in Football de Gary Lineker, l e néo-Barcelonais a taclé son club formateur dans les règles de l’art : « On nous dit qu’on est en transition depuis des années, mais pour être en transition, il faut d’abord la lancer. La reconstruction n’a pas commencé . » …
