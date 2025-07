Marcus Rashford est-il compatible avec le Barça ?

Apparemment courtisé depuis l’hiver par Hansi Flick, l’ancien prodige anglais Marcus Rashford arrive en prêt au FC Barcelone, devenant le premier anglais blaugrana depuis Gary Lineker. Mais qu’attendre de ce transfert ?

Ça y est, c’est fait ! En parallèle de l’arrivée d’Ekitike à Liverpool, on tient le transfert le plus choquant de l’été. Dans une impasse dans son club formateur, en froid avec Rúben Amorim, Marcus Rashford rejoint à la surprise générale le FC Barcelone, à travers un prêt avec une option d’achat entre 30 et 35 millions d’euros. Après l’échec du dossier Nico Williams – qui a finalement prolongé à Bilbao jusqu’à ce que mort s’ensuive –, ce choix fait l’effet d’un petit tremblement de terre (il devient même le 3 e « Here We Go ! » le plus liké de Fabrizio Romano). Auteur d’un exercice 2024-2025 assez moyen (11 buts, 8 passes décisives TCC) malgré un bon passage à Aston Villa, le Wonderkid doit se relancer et enfin confirmer, à bientôt 28 ans, les attentes placées en lui depuis ses premiers pas chez les Red Devils .

L’aile ou la pointe ?

Si la plupart des observateurs restent assez mitigés quant à la pertinence du transfert, celui-ci répond assurément à un besoin prioritaire et identifié par le board barcelonais : une meilleure profondeur de banc, surtout dans le secteur offensif. Mais quel serait le rôle d’un Marcus Rashford dans le jeu de Hansi Flick ? Titulaire en puissance ou un simple pion dans la rotation ? C’est là toute la question. Sur le papier, il semble être la doublure parfaite à Raphinha : un style similaire, axé sur la prise de profondeur, la percussion, assorti d’une frappe redoutable, bien que le problème majeur à adresser reste son faible apport sans ballon. Le natif de Wythenshawe n’est pas un attaquant de pression, assez peu travailleur, pas assez kvaratskhelien finalement. On ne peut donc qu’espérer qu’il arrive gonflé à bloc et prêt à fournir ce type d’efforts pour réussir sa pige en Catalogne. Le Marcus Rashford édition 2022-2023 faisait partie des meilleurs joueurs du monde, tout le mystère réside dans la version du joueur auquel le Barça aura droit.…

Par Agdal Oussadi pour SOFOOT.com