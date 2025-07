Hansi Flick siffle la fin de la récré au Barça

Fini de rire.

La préparation a commencé, et le ton est donné en Catalogne. À peine les joueurs ont-ils retrouvé le chemin des terrains que Hansi Flick rappelle ses règles en Catalogne . Le technicien allemand n’a visiblement pas apprécié certains comportements durant l’intersaison, et comme le révèle le quotidien Sport , il a tenu à le faire comprendre à son groupe. « À partir de maintenant, les actes festifs des joueurs seront réduits au minimum. Les différents événements commerciaux ou célébrations liées à tout type de campagne marketing se dérouleront dans la plus grande discrétion, à l’abri des projecteurs et à condition qu’ils ne perturbent pas le quotidien de l’équipe première » , précise le journal.…

TA pour SOFOOT.com