Marco Rubio s'entretiendra avec Wang Yi en marge du sommet de l'Asean

par Michael Martina

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio s'entretiendra mercredi avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi en marge du sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) qui se tient à Manille, aux Philippines.

Marco Rubio et Wang Yi devraient notamment aborder une possible rencontre en septembre entre les présidents américain et chinois.

Cette réunion entre Marco Rubio et Wang Yi intervient alors que les relations entre Washington et Pékin pourraient de nouveau se compliquer après les déclarations faites par Donald Trump la semaine dernière, qui a accusé la Chine d'ingérence dans les élections américaines. Des accusations démenties par Pékin.

Le sommet de l'Asean se déroule dans un contexte de reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran, et de tensions diplomatiques entre les Philippines et la Chine.

Marco Rubio s'est joint tôt mercredi à une réunion avec ses homologues des pays de l'Asean, lors de laquelle il devrait notamment souligner l'engagement de Washington au droit maritime en mer de Chine méridionale.

Dans une tribune publiée mardi dans les médias philippins après son arrivée à Manille, Marco Rubio s'en est pris à Pékin en déclarant que les pays d'Asie du Sud-Est faisaient face à "de nouvelles menaces coercitives" et que Washington restait engagé à maintenir la liberté de navigation.

"Cette liberté n'est en aucun cas garantie. Si ces eaux passaient sous le contrôle d'une puissance prête à utiliser le commerce comme une arme géopolitique, les Etats-Unis et les pays de l'Asean seraient confrontés à de terribles nouvelles menaces pesant sur leur souveraineté, leur sécurité et leur avenir économique", a écrit Marco Rubio.

Pékin revendique la souveraineté sur la presque totalité de la mer de Chine méridionale et entretient des différends de longue date sur cette question avec de nombreux pays de la région.

(Avec Karen Lema, Nestor Corrales et Mikhail Flores, rédigé par Martin Petty; version française Camille Raynaud)