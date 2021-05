Manuel Valls va quitter la mairie de Barcelone pour se consacrer à la France

Entre Paris et Barcelone, Manuel Valls a fait son choix. À moins d'un an de l'élection présidentielle, l'ancien Premier ministre a annoncé au quotidien espagnol El Mundo qu'il allait quitter son poste de conseiller municipal de Barcelone. Le but ? Se consacrer pleinement à la France.

« Mon temps de conseiller municipal est révolu. Je vais bientôt rendre ma démission publique », a confié le transfuge du Parti socialiste. « Maintenant, je sais que je suis majoritairement Français : dans mes valeurs, dans ma façon de penser et de faire de la politique », a-t-il aussi plaidé.

EXCLUSIF. Valls : « Je n'aime pas la France de Zemmour et d'Assa Traoré » Pour mémoire, Manuel Valls avait annoncé son retrait de la vie politique française après s'être déclaré candidat aux élections municipales de 2019 à Barcelone, sa ville natale. Il y avait été élu conseiller municipal, sa liste arrivant en quatrième position. Avant cela, en France, il avait échoué au second tour de la primaire de la gauche de 2017, avant de rallier Emmanuel Macron et LREM, contrairement à l'engagement qu'il avait pris.

Des déclarations contradictoires

Si ce nouveau revirement n'étonnera pas grand monde des deux côtés de la frontière, il tranche avec les déclarations passées de l'ancien Premier ministre. Comme le rappelle le HuffPost, Manuel Valls déclarait peu après son élection à Barcelone qu'il resterait « quoi qu'il

