Manque de candidats, CDI délaissés : pourquoi les PME galèrent à recruter malgré des salaires en hausse

Une enquête de la CPME pointe les difficultés des petites et moyennes entreprises à trouver des forces vives.

Le CDI n'est plus de le "graal" d'avant, constate la CPME ( AFP / FRANCK FIFE )

"Entre 300.000 et 400.000 emplois pourraient être pourvus aujourd’hui par des personnes qui sont en recherche d’emploi". Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), François Asselin, a commenté les résultats d'une étude menée par son syndicat, qui se penche sur les raisons qui expliquent les difficultés chroniques de recrutement que connaissent les PME.

Plus de la moitié des employeurs des TPE et PME (53%) cherchent à embaucher, et l'écrasante majorité d'entre eux n'arrivent pas à recruter (91%), selon cette enquête menée auprès de 2.566 dirigeants de TPE/PME, dont les résultats sont diffusés mardi 22 novembre.

Première difficulté : le manque de candidats . "Depuis la pandémie, les conditions de travail entrent en ligne de compte. Or, il y a des professions avec du travail la nuit, le week-end, comme au service à la personne, à l’hôtellerie-restauration", constate François Asselin. Face à ces constats, les deux tiers (67%) des dirigeants souhaitant recruter ont augmenté le salaire à l'embauche.

Le sondage de la CPME affirme en outre qu’un dirigeant interrogé sur deux prévoit d'augmenter les salaires à partir du 1er janvier 2023, pour permettre aux salariés de garder du pouvoir d’achat face à l’inflation. "Dans 55% des entreprises concernées, la hausse sera au moins égale à 3%" , précise le syndicat, selon des propos relayés par France Inter.

Le syndicat constate par ailleurs les contrats à durée indéterminée ne jouissent plus de leur attrait d'auparavant. Le CDI n'est "plus vu comme un graal pour les salariés" . Trois patrons sur dix ont ainsi déjà vu l’un de leurs travailleurs refuser un CDI, après un CDD, selon la même source.