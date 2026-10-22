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Manifestations au Venezuela, les premières en deux ans, pour réclamer des élections libres
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 23:40

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Des milliers de Vénézuéliens sont descendus jeudi dans la rue pour réclamer la tenue d'élections libres et d'autres changements politiques, dans ce qui constitue les premières manifestations à travers le pays d'Amérique latine en près de deux ans, quelques mois après la chute de Nicolas Maduro.

Un gouvernement intérimaire, dirigé par la présidente par intérim Delcy Rodriguez, est en place depuis que les Etats-Unis ont effectué en janvier dernier une opération militaire pour capturer le président Nicolas Maduro.

Le président américain Donald Trump, dont l'administration travaille désormais étroitement avec Caracas, scellant notamment des accords pétroliers, a déclaré par le passé que les conditions n'étaient pas réunies dans l'immédiat pour organiser des élections au Venezuela.

Delcy Rodriguez, qui était la vice-présidente de Nicolas Maduro, a promis la tenue d'élections, sans toutefois fixer de calendrier, que ce soit pour des législatives ou une présidentielle.

La cheffe de file de l'opposition Maria Corina Machado, récompensée l'an dernier du prix Nobel de la paix et qui vit en exil, appelle à des élections d'ici à juillet 2027.

Son mouvement, Vente Venezuela, a organisé le rassemblement de jeudi, qui s'est tenu dans la capitale Caracas ainsi que dans d'autres villes dont Valence, Maracay, San Cristóbal et Maracaibo.

Le Parti socialiste au pouvoir a appelé ses partisans à défiler depuis la Plaza Venezuela de Caracas – là où l'opposition prévoyait de se rassembler deux heures plus tard – jusqu’à un lieu situé près du palais présidentiel, afin de commémorer le mois de sensibilisation au cancer du sein.

Le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, connu pour ses liens étroits avec les services de sécurité, a été filmé par la télévision publique alors qu’il assistait au défilé, tandis que les partisans de l’opposition déplaçaient leur manifestation vers un lieu voisin.

(Rédaction de Reuters)

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