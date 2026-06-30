Manifestation de syndicats de police à Paris pour réclamer des moyens supplémentaires

Des drapeaux du syndicat de policiers Alliance lors d'une manifestation, le 31 janvier 2026 à Toulouse ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Les principaux syndicats de policiers, Alliance et Un1té police FO, ont manifesté mardi à la mi-journée à Paris pour réclamer des hausses de salaires et des moyens supplémentaires.

Au départ, Alliance et Un1té avaient décidé d'actions séparées pour finalement s'accorder à participer côte à côte à une marche de Bercy, siège du ministère des Finances, à la direction des relations humaines du ministère de l'Intérieur.

L'appel était national et 3.000 personnes y ont participé, selon une source policière. Alliance a évoqué le chiffre de 5.000 participants.

Le syndicat Synergie Officiers s'est joint au cortège. En revanche, l'Unsa police a choisi de ne pas y participer, appelant plutôt à "une stratégie commune" avec l'ouverture d'une table ronde intersyndicale élargie pour bâtir "une plateforme de revendications communes".

De fait, les attentes des syndicats sont multiples: carrières, pouvoir d'achat, conditions de travail, reconnaissance, réforme des commissaires...

La réforme des commissaires, qui prévoit une revalorisation de leurs salaires pouvant aller jusqu'à 1.350 euros par mois, a mis le feu aux poudres le 16 juin dans les rangs policiers.

Les adhérents d'Alliance et Un1té sont majoritairement des gardiens de la paix et des policiers adjoints et ceux de Synergie des officiers.

Tous, à l'exception logiquement des organisations syndicales des commissaires, sont opposés à cette réforme, estimant que la situation des policiers dans leur ensemble est dégradée et qu'il en va de la "justice sociale".