Manifestation à Dublin après une interpellation mortelle rappelant celle de George Floyd

par Conor Humphries

Des centaines de personnes se sont rassemblées jeudi devant le Parlement irlandais pour exprimer leur colère après la mort à Dublin d'un homme d'origine congolaise dans des circonstances rappelant celle de l'interpellation mortelle de George Floyd à Minneapolis en 2020, à l'origine du mouvement "Black Lives Matter" contre les violences policières et le racisme.

Yves Sakila avait été violemment interpellé vendredi dernier par des agents de sécurité d'un magasin d'une rue commerçante de la capitale irlandaise, en lien avec un incident présumé de vol à l'étalage, selon la police. Il a perdu connaissance sur place avant d'être déclaré mort peu après.

Une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux le montrant immobilisé au sol, face contre terre, par au moins cinq hommes durant cinq minutes, sous les yeux des passants. Deux des hommes lui plaquent le visage tandis qu'un autre semble maintenir sa tête ou sa nuque avec son genou pendant quelques secondes.

"Ça s'appelle un moment George Floyd", s'alarme David Kaliba, étudiant en physique de 35 ans et ancien camarade de classe d'Yves Sakila.

En mai 2020, George Floyd, d'origine afro-américaine, avait été interpellé à la suite de l'appel d'une épicerie signalant un homme en état d'ébriété tentant de payer avec un faux billet. Plaqué au sol sur le ventre par trois policiers, dont un exerçant une pression du genou sur sa nuque, il avait perdu connaissance avant d'être déclaré mort une heure plus tard à l'hôpital. Les images des violences avaient circulé sur les réseaux sociaux, provoquant des réactions dans le monde entier.

"Je ne peux pas croire que ce qui est arrivé aux Etats-Unis en 2020 se passe en Irlande en 2026", déclare David Kaliba, qui comme Yves Sakila est arrivé de la République démocratique du Congo à un jeune âge.

Yves Sakila, qui a travaillé dans l'informatique avant de se retrouver sans logement récemment, était discret, timide et non agressif, selon la description de son ancien camarade de lycée.

Le Premier ministre irlandais, Michael Martin, a demandé l'ouverture d'une enquête approfondie sur les circonstances de sa mort.

L'Irlande a été le théâtre de nombreuses manifestations anti-immigration ces dernières années, notamment dans le centre-ville de Dublin, près de l'endroit où Yves Sakila a trouvé la mort.

(Version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)