Mango veut ouvrir 45 nouveaux magasins en France d'ici à 2028, près de 700 emplois à la clé

La marque de vêtements espagnole Mango a annoncé mardi l'ouverture de 45 nouveaux magasins et la création de près de 700 emplois en France d'ici à 2028, grâce à un investissement de 66 millions d'euros promis la semaine dernière lors du sommet Choose France.

( Belga / NICOLAS MAETERLINCK )

Présente depuis 1994 en France, son "premier marché international", l'entreprise prévoit d'y ouvrir "15 nouveaux magasins par an, créant environ 15 emplois par magasin", précise-t-elle dans un communiqué.

"Cette expansion" marquera l'arrivée de l'enseigne dans dix villes supplémentaires, est-il ajouté. Les ouvertures seront réparties entre les grandes villes et "les villes de taille moyenne et petite, qui représentent actuellement plus de 80%" de son réseau, de 250 points de vente.

L'investissement de 66 millions d'euros, annoncé la semaine dernière lors du sommet Choose France organisé chaque année par l'Elysée, "marque une nouvelle étape dans l'engagement de longue date de Mango" dans le pays, insiste l'entreprise, qui y emploie environ 1.700 personnes.

Il avait été salué par Emmanuel Macron: "Mango choisit la France (...) ¡Gracias!", s'était-il réjoui sur X.

Alors qu'une partie du marché du prêt-à-porter a grandement souffert ces dernières années, entraînant des fermetures en cascade, la chaîne se targue d'une croissance "de plus de 20% de chiffre d'affaires en France ces cinq dernières années", avait révélé en août 2025 son directeur France, Yann Bayon, à l'AFP.

Avec plus de 2.900 points de vente dans 120 pays, l'enseigne catalane, non cotée en Bourse, assure avoir dégagé 242 millions d'euros de profits nets en 2025, soit une hausse de 11% sur un an (219 millions d'euros en 2024).

Son chiffre d'affaires a atteint 3,8 milliards d'euros, dont 78% hors d'Espagne, contre 3,34 milliards en 2024, année du précédent record.

Le groupe d'habillement attribue cette forte croissance commerciale au dynamisme de ses ventes sur internet, qui représentent "environ un tiers" de son chiffre d'affaires, mais aussi à l'ouverture de plus de 260 nouvelles boutiques en 2025.