Manger du fromage réduirait les risques de maladies cardiovasculaires

Déguster régulièrement du fromage pourrait bien vous sauver la vie. Comme le rapporte The Guardian, dans un article repéré par Slate, les produits laitiers n’ont aucun impact négatif sur la santé cardiaque des humains et une consommation plus élevée de matières grasses laitières pourrait même réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Tel est le résultat d’une étude scientifique suédoise, qui a analysé la consommation de fromages, de yaourts et de lait chez 4 150 Suédois âgés de 60 ans pendant seize ans.

Les experts ont observé tous types de changements observables ou mesurables dans le corps des personnes testées, comme des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et d’autres problèmes cardiovasculaires, qui pouvaient survenir à cause, en partie, de la consommation de produits laitiers. Selon les résultats de l’étude, le risque de maladies cardiovasculaires était plus faible pour les patients qui avaient des niveaux élevés d’acides gras laitiers.

D’après Kathy Trieu, autrice principale de l’étude et docteure au George Institute for Global Health, les fromages ont pour effet bénéfique d’être constitués de la vitamine K et peuvent ainsi générer des avantages cardioprotecteurs. Les analyses ont également démontré qu’une consommation plus élevée de matières grasses laitières n’entraînait pas un risque accru de décès.

