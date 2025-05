information fournie par So Foot • 04/05/2025 à 17:06

Manchester United se sera réveillé trop tard, Newcastle et Tottenham accroché

La Ligue Europa, c’est surcoté.

Probables futurs adversaires en finale de Ligue Europa, Manchester United et Tottenham ont tous deux connu un dimanche après-midi compliqué en Premier League. Malgré l’ouverture du score précoce de Mason Mount, les Red Devils ont coulé sur la pelouse de Brentford (4-3) . Avant même le retour aux vestiaires, Luke Shaw avait dévié dans son but un centre de Mikkel Damsgaard et Kevin Schade donné l’avantage aux siens de la tête. En pleine réussite, l’Allemand signe finalement un doublé, quelques instants avant que Yoane Wissa ne termine une jolie action collective pour plier l’affaire, malgré la révolte tardive des visiteurs.…

