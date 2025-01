Manchester United résiste à Liverpool

Petite surprise, à Anfield : pour une fois, Liverpool n'a pas gagné et Manchester United n'a pas perdu. Dans un derby riche en suspense et en rebondissements avec quatre tremblements de filet dans le second acte, les Red Devils ont en effet su réagir pour rattraper leur rival en fin de rencontre malgré un nouveau but de Mohamed Salah.

Liverpool 2-2 Manchester United

Buts : Gakpo (59 e ) et Salah (69 e , SP) pour Liverpool // Martinez (52 e ) et Diallo (80 e ) pour Manchester United

Il paraît que Liverpool, large leader de Premier League et une seule défaite en championnat, marche sur l’eau actuellement. Il parait que Manchester United, désormais treizième et plus proche de la zone rouge que des places d’honneur, a rarement été si mauvais qu’actuellement. Il parait que Mohamed Salah, douze pions et six passes décisives contre les Red Devils , est le joueur qui a le plus martyrisé l’ennemi dans l’histoire du championnat anglais. Et pourtant… Pourtant, si l’Égyptien a bien trouvé la faille, l’outsider du match a mené la vie dure au favori lors de cette vingtième journée. Si bien que, au bout d’un derby riche en suspense et en rebondissements avec quatre tremblements de filet dans le second acte malgré la neige, les deux équipes se sont partagées les points. Ce qui ne change pas grand-chose à leur situation, l’un carburant en tête et l’autre stagnant en deuxième partie de tableau.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com