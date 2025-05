Manchester United et Tottenham se défieront en finale de C3

En ballotage (très) favorable après les demi-finales aller de Ligue Europa, Manchester United et Tottenham ont assuré le coup au retour ce jeudi soir, pour rallier la finale du 25 mai prochain à Bilbao.

Il n’y avait guère de suspense dans ces demi-finales retour de Ligue Europa. Grands vainqueurs à l’aller, respectivement contre l’Athletic Club (0-3) et Bodø/Glimt (3-1), Manchester United et Tottenham ne craignaient pas grand chose ce jeudi soir.

Les Anglais ont maîtrisé leur sujet

À Old Trafford, les Mancuniens ont ainsi inversé une partie qui s’annonçait mal et ont affiché un beau visage de favori (4-1) . Après 30 minutes d’observation (aucune frappe cadrée), Mikel Jauregizar a pourtant décidé de réveiller le gros parcage basque en déplacement en ouvrant le score. Esseulé à l’entrée de la surface, le milieu de terrain a ainsi idéalement enroulé son ballon, légèrement touché par André Onana, et trouvé la lucarne (0-1, 31 e ) . Il s’agit du 40 e but encaissé cette saison à domicile par MU, soit le plus haut total du club depuis la saison 1962-1963. Triste constat. Mais le deuxième acte a été d’un autre acabit. Le revenant Mason Mount a remis tout le monde à égalité d’une frappe en pivot, amenée par la montée balle au pied de Leny Yoro (1-1, 72 e ) , puis Casemiro a mis les siens devant en reprenant, de la tête au premier poteau, le coup franc de Bruno Fernandes (2-1, 79 e ) . Enfin, les deux ultimes banderilles ont été plantées par Rasmus Højlund, servi en retrait par Amad Diallo (3-1,85 e ) et de nouveau Mount, auteur d’un tir du milieu de terrain dans le but vide, à la suite du dégagement raté de Julen Agirrezabala (4-1, 90 e +1) . Manchester United est donc à 90 minutes d’un retour en Ligue des champions.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com