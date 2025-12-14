Manchester City ne laisse pas filer Arsenal, Hudson-Odoi assure le spectacle

Alerte bijou.

Un coup de casque puis un penalty tardif d’Erling Haaland et une frappe au sol parfaitement placée de Phil Foden : il n’en fallait pas plus pour permettre à Manchester City de s’imposer sur la pelouse de Crystal Palace (0-3) . Malgré une frayeur sur une sortie musclée mais jugée dans les règles de Gianluigi Donnarumma devant Jean-Philippe Mateta ou un poteau trouvé par Adam Wharton, les Citizens recollent à deux petits points d’Arsenal. Mais en ce dimanche après-midi, c’est à Nottingham qu’il fallait être pour le côté « waouh » , offert par un certain Callum Hudson-Odoi. Déjà auteur de l’ouverture du score, l’Anglais y est allé d’un centre-tir splendide pour s’offrir un doublé au retour des vestiaires et montrer la voie à Forest contre Tottenham (3-0) .…

TB pour SOFOOT.com