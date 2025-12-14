 Aller au contenu principal
Manchester City ne laisse pas filer Arsenal, Hudson-Odoi assure le spectacle
information fournie par So Foot 14/12/2025 à 17:00

Manchester City ne laisse pas filer Arsenal, Hudson-Odoi assure le spectacle

Manchester City ne laisse pas filer Arsenal, Hudson-Odoi assure le spectacle

Alerte bijou.

Un coup de casque puis un penalty tardif d’Erling Haaland et une frappe au sol parfaitement placée de Phil Foden : il n’en fallait pas plus pour permettre à Manchester City de s’imposer sur la pelouse de Crystal Palace (0-3) . Malgré une frayeur sur une sortie musclée mais jugée dans les règles de Gianluigi Donnarumma devant Jean-Philippe Mateta ou un poteau trouvé par Adam Wharton, les Citizens recollent à deux petits points d’Arsenal. Mais en ce dimanche après-midi, c’est à Nottingham qu’il fallait être pour le côté « waouh » , offert par un certain Callum Hudson-Odoi. Déjà auteur de l’ouverture du score, l’Anglais y est allé d’un centre-tir splendide pour s’offrir un doublé au retour des vestiaires et montrer la voie à Forest contre Tottenham (3-0) .…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
  • Lucie Granier à Rotterdam le 14 décembre 2025 ( AFP / JOHN THYS )
    Hand: les Bleues repartent en bronze du Mondial
    information fournie par AFP 14.12.2025 17:42 

    L'équipe de France féminine de handball est parvenue à décrocher la médaille de bronze du Mondial dimanche en battant les Pays-Bas (33-31) qui, devant leur public à Rotterdam, l'ont poussée en prolongation à quatre secondes de la fin. Les championnes du monde en ... Lire la suite

  • Dortmund se cogne sur Fribourg, revenu grâce à un bijou
    Dortmund se cogne sur Fribourg, revenu grâce à un bijou
    information fournie par So Foot 14.12.2025 17:30 

    Fribourg 1-1 Borussia Dortmund Buts : Höler (75 e ) pour Fribourg // Bensebaini (31 e ) pour le BvB Expulsion : Bellingham (53 e ) pour le BvB … TB pour SOFOOT.com

  • Naples perd la tête à Udine
    Naples perd la tête à Udine
    information fournie par So Foot 14.12.2025 17:14 

    Udinese 1-0 Naples But : Ekkelenkamp (73 e ) Un de chute.… TB pour SOFOOT.com

  • Lyon se contente du minimum face au Havre
    Lyon se contente du minimum face au Havre
    information fournie par So Foot 14.12.2025 17:06 

    Lyon 1-0 Le Havre But : Sulc (52 e ) pour l’OL La semaine parfaite.… SO pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank