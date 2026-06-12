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Mali-Un groupe lié à Al-Qaïda offre plusieurs millions d'euros pour la capture du président
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 11:58

La branche malienne d'Al-Qaïda, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), promet plusieurs millions d'euros à quiconque lui fournirait des informations sur la localisation du président du Mali et de hauts responsables militaires maliens.

Qualifiant le gouvernement d'entité illégitime, les djihadistes ont annoncé jeudi cette récompense dans un communiqué en réponse à une proposition similaire de l'exécutif malien en vue de la capture du chef du JNIM, Iyad Ag Ghali.

Relayée par SITE Intelligence Group, organisation américaine qui suit les activités et communications djihadistes à travers le monde, la proposition du JNIM prévoit deux millions d'euros pour toute information permettant de localiser Assimi Goïta, qui a pris le pouvoir à la suite des coups d'État de 2020 et 2021.

Une somme d'un million d'euros est également offerte pour toute information concernant le colonel Lassina Diallo, chef de l'antiterrorisme malien, et le général Malik Dicko, autre proche de Goïta.

Il est précisé que les récompenses seraient versées à toute personne fournissant des informations permettant de localiser les officiers ou à toute personne prenant des mesures concrètes pour les "neutraliser".

Les attaques liées à Al-Qaïda ont coûté la vie au ministre malien de la Défense, Sadio Camara, en avril, et déclenché des combats dans le nord du pays.

(Rédigé par Jessica Donati ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

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