Malgré les droits de douane, le commerce extérieur de la Chine bondit en juillet et déjoue les prévisions

Si elle a enregistré une baisse de ses exportations vers les Etats-Unis, la Chine a compensé cette diminution par le dynamisme de ses ventes vers les autres marchés de l'UE, d'Afrique et d'Amérique latine.

Le port de Qingdao, dans la province de Shandong, en juillet 2025 ( AFP / - )

Pékin aurait-il déjà encaissé le choc des tarifs Trump? Le commerce extérieur chinois a bondi en juillet par rapport à l'an passé, selon des données des douanes publiées jeudi 7 août, déjouant les prévisions des économistes en pleine trêve dans la guerre commerciale entre Pékin et Washington.

Les exportations chinoises ont bondi de 7,2% sur un an en juillet, selon les statistiques officielles, dépassant la prévision d'économistes sondés par l'agence Bloomberg (5,6%). Les importations ont dans le même temps grimpé de 4,1% par rapport à l'an passé, alors que les prévisions de l'agence Bloomberg tablaient sur une contraction.

Les deux premières économies mondiales se sont accordées le mois dernier sur le maintien d'une trêve tarifaire réciproque afin de poursuivre leurs négociations commerciales. La pause fixe temporairement les droits de douane supplémentaires américains sur les produits chinois à 30%, tandis que les taxes chinoises sur les importations américaines restent à 10%.

Vases communicants

Dans ce contexte, les exportations chinoises vers les Etats-Unis ont chuté de 6,1% entre juin et juillet, selon les données des douanes chinoises. La deuxième économie mondiale a expédié en juillet 35,8 milliards de dollars de marchandises aux Etats-Unis, contre 38,2 milliards de dollars en juin. La trêve doit par ailleurs prendre fin mardi, date à laquelle les droits de douane pourraient revenir à des niveaux plus élevés.

Dans l'incertitude, l'Empire du milieu s'est tourné vers ses autres clients mondiaux. Après le sommet économique de juillet entre les deux puissances, les exportations de Chine vers l'Union européenne ont ainsi augmenté de 9,2 % en rythme annuel (après une hausse de 7,6 % le mois précédent) tandis que celles vers l'Afrique et l'Amérique latine ont augmenté respectivement de 42,2 % et 7,7 %, selon des statistiques rapportées par Les Echos .

"La croissance des exportations pourrait ralentir dans les mois à venir, la constitution anticipée des stocks pour échapper aux tarifs américains s'estompant", anticipe Zhiwei Zhang, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management. "La grande question est de savoir dans quelle mesure les exportations chinoises ralentiront et comment cela se répercutera sur le reste de l'économie" , ajoute-t-il. L'Etat-parti chinois s'est fixé l'objectif ambitieux d'une croissance "d'environ 5%" du PIB en 2025. Outre la guerre commerciale, le géant asiatique doit également faire face à une longue crise immobilière qui pèse sur le moral des consommateurs et les finances des collectivités locales.