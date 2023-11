Maladies respiratoires en Chine : que sait-on de cette nouvelle épidémie qui inquiète l'OMS ?

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'inquiète d'une hausse des cas de maladies respiratoires en Chine et a demandé aux autorités chinoises des informations plus détaillées sur le sujet, appelant la population à mieux se protéger. Des préoccupations qui interviennent près de quatre ans après l'apparition en Chine d'une mystérieuse « pneumonie virale », qui a été à l'origine de la pandémie de Covid-19, rapporte Le Parisien .



Les symptômes sont multiples : forte fièvre, toux grasse et fatigue. L'OMS recommande ainsi à la population de respecter « des mesures visant à réduire le risque de maladie respiratoire ». Parmi elles : la vaccination, la distanciation avec les malades, l'isolement en cas de symptômes ainsi que le port du masque.

L'un des coupables de cette flambée épidémique pourrait être le mycoplasma pneumoniae. Cette bactérie circulait beaucoup en Chine pendant le mois d'octobre, selon la presse locale. « Il s'agit bien de cette bactérie, précise le virologue Bruno Lina, ancien membre du conseil scientifique, interrogé par nos confrères du quotidien francilien. Nous aussi, en France, on observe une recrudescence. Même si le signal est faible, on l'a rapporté ce mardi. »

Le 13 novembre devant la presse, les autorités chinoises ont attribué cette