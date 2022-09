Maladies cardiovasculaires : les édulcorants mis en cause ?

Et si les dosettes d'aspartame que vous ajoutez à votre café causaient à votre santé plus de tort que vous ne le pensiez ? C'est en tout cas ce que suggèrent les résultats d'analyses statistiques à paraître, ce jeudi 8 septembre, dans la revue médicale britannique British Medical Journal , supposant une association entre la consommation générale d'édulcorants et un risque accru de maladies cardiovasculaires.

Déjà, l'innocuité des édulcorants artificiels faisait l'objet de débats et les données restaient contrastées quant à leur rôle dans l'apparition de diverses maladies – une publication récente avait par exemple observé une association entre la consommation d'édulcorants et le risque accru de cancer.

Facteur de risque

Les maladies cardiovasculaires constituant la première cause de mortalité dans le monde – et la deuxième en France après les cancers, avec 140 000 morts par an (ministère de la Santé) –, une équipe de chercheurs de l'Inserm, de l'Inrae, du Cnam et de l'université Sorbonne-Paris-Nord, au sein de l'Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (Eren), s'est intéressée aux conséquences de la consommation d'édulcorants sur ces maladies.

Le sucre, fantasmes et réalités

Les résultats obtenus après une vaste étude en population (103 388 adultes) suggèrent, « en accord avec plusieurs autres études épidémiologiques sur les boissons édulcorées, que les

