Maladie de Charcot : ce qu’il faut savoir sur cette maladie dégénérative

Entre 5 000 et 7 000 Français souffrent de sclérose latérale amyotrophique (SLA). Il y a huit ans, le 17 avril 2015, Guilhem « Pone » Gallart, ex-rappeur du groupe de rap marseillais Fonky Family, a appris qu'il souffrait lui aussi de la maladie de Charcot. Paralysé, il vient de sortir un livre entièrement écrit avec ses yeux grâce à un système de navigation oculaire qui permet de capter le mouvement de ses yeux.

La sclérose latérale amyotrophique – aussi connue sous le nom de maladie de Charcot – est une maladie dégénérative grave et handicapante. Elle se manifeste par une paralysie progressive des muscles de la motricité, elle touche également la parole et la déglutition. L'évolution est rapide et fatale puisqu'elle conduit la plupart du temps au décès dans les cinq ans après le diagnostic. Généralement, la maladie se manifeste entre 50 et 70 ans, plus jeune quand elle est d'origine familiale.

Maladie de Charcot, le combat et l'espoir

« La SLA est due à la mort progressive des motoneurones, les cellules nerveuses qui dirigent et contrôlent les muscles volontaires. Les deux types de motoneurones effecteurs de la motricité sont touchés : ceux dits centraux, localisés dans le cerveau, et ceux dits périphériques, situés dans le tronc cérébral et la moelle épinière. Ces derniers assurent le relais entre les motoneurones centraux et les muscles », explique l'Inserm.

