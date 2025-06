Mais tu sais, les Lyonnes veulent redevenir des reines

Étendard du football féminin français, l’Olympique lyonnais, renommé OL Lyonnes depuis le 19 mai dernier, est en passe de changer d’ère à l’approche de la saison 2025-2026 : nouvel entraîneur, renouvellement d’effectif, changement de stade, séparation de l’OL masculin... Tour d’horizon.

À Lyon, on est déjà demain. Un mois après les annonces de Michele Kang sur la nouvelle identité de l’OL Lyonnes, les fruits de ces changements commencent d’ores et déjà à prendre forme. Après une saison 2024-2025 particulièrement décevante, qu’il s’agisse des résultats récoltés (un titre de championnes de France certes, mais une élimination violente en demi-finales de C1 et en 16 es de Coupe de France) ou du jeu proposé, Lyon place ses pions. Pour retrouver les sommets européens qui fuient le club depuis deux ans, mais aussi pour amorcer une nouvelle ère, loin de ses homologues masculins.

La revanche des « petites sœurs »

« Ce nouveau chapitre pour OL Lyonnes va bien au-delà d’un simple changement de nom et de logo, il s’agit de redéfinir ce qui est possible dans le football féminin. Notre ambition est d’établir une nouvelle référence mondiale en matière d’excellence, d’ambition et d’investissement dans le football féminin, a affirmé Michele Kang lors de sa conférence de presse du 19 mai . Cette transformation incarne pleinement notre engagement à offrir le meilleur à nos joueuses, à notre staff et à nos supporters. » Le sens de l’histoire semble donner raison à la femme d’affaires américaine qui a racheté la majorité des parts de la section féminine de l’OL en mai 2023. Alors que la section masculine de l’OL attend fébrilement son passage devant la DNCG, prévu le 24 juin prochain, l’avenir de l’OL Lyonnes s’annonce sous de meilleurs auspices, puisque les finances de Kang sont loin du rouge et que les Fenottes ont été dissociées du reste de l’entité OL en février 2024, une première en France.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com