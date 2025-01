Mais que diable Rudi Garcia vient-il faire sur le banc de la Belgique ?

Après avoir remercié Domenico Tedesco, la fédération belge a sorti Rudi Garcia du chômage pour l'installer à la tête de sa sélection. Est-ce un bon pari, d'un côté comme de l'autre ?

Et revoilà Rudi Garcia. Au chômage depuis quatorze mois et la fin d’une courte mais laborieuse expérience à Naples marquée par une relation compliquée avec ses stars (Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen) et des résultats navrants (seize rencontres pour huit succès, quatre nuls et autant de défaites) surtout en comparaison avec son prédécesseur Luciano Spalletti qui avait décroché le Scudetto, le technicien français est à 60 ans de retour aux platines, et va même découvrir un nouvel univers : celui du football de sélection, puisque c’est au chevet de l’équipe de Belgique que le natif de Nemours fait son retour dans le game .

Arrivé à la tête des Diables en février 2023 avec son expérience de la Bundesliga et l’ambition de mettre un coup de pied dans la fourmilière, Domenico Tedesco n’aura pas tenu deux ans, juste le temps de se brouiller avec le symbole national Thibaut Courtois (plus apparu en sélection depuis juin 2023), d’échouer en huitièmes de l’Euro contre l’ennemi bleu (1-0) puis de foirer sa campagne de Ligue des nations dans les grandes largeurs (4 points en 6 matchs, dont une défaite contre Israël en novembre). De quoi confirmer que, depuis le frisson de 2018, le Plat pays est clairement rentré dans le rang.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com