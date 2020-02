Mais pourquoi ont-ils voulu débarquer Tidjane Thiam, le patron de Credit Suisse ?

? Au niveau de l'aura, la Neue Zürcher Zeitung (NZZ), c'est un peu l'équivalent du Monde en Suisse alémanique. Ce quotidien conservateur a la réputation de défendre bec et ongles la place financière, et notamment les deux principaux établissements bancaires, l'UBS et Credit Suisse. Mais depuis quelques mois, la NZZ réclame avec constance le départ de Tidjane Thiam, directeur général de Credit Suisse, en fonction depuis juillet 2015. Ce Franco-Ivoirien, aujourd'hui âgé de 57 ans, dirigeait à Londres le groupe d'assurances Prudential quand il a été appelé à la rescousse de la deuxième banque de la Confédération en mauvaise posture. Depuis, Credit Suisse se porte mieux, sa masse sous gestion grimpe et le cours de son action a fait un bond de 20 % en un an. Alors que reproche-t-on à cet Africain, dont la mère était une nièce de Félix Houphouët-Boigny, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, et dont l'un des oncles a occupé les fonctions de Premier ministre au Sénégal ?Lire aussi Afrique ? Credit Suisse : Tidjane Thiam, ce prophète dont la France n'a pas vouluLe banquier se déplace en hélicoptèreLe quotidien Le Temps de Lausanne titre sobrement : « Tidjane Thiam, le banquier qui n'était pas assez suisse. » « Il est brillant, mais il ne fait pas partie des élites habituelles », déclare un observateur de la place financière, qui rappelle « que les Suisses n'aiment pas toujours les têtes qui dépassent ». De plus, ce...