"Maires bâtisseurs" : le gouvernement dessine les contours de son soutien aux communes qui construisent des logements

Jusqu'à "quelques milliers d'euros" par logement autorisé, des simplifications administratives ou encore un assouplissement des règles d'urbanisme. La ministre du Logement Valérie Létard a présenté, mardi 12 mars à l'occasion du salon immobilier de Cannes, les contours du coup de pouce que l'État va donner aux communes pour la construction de logements.

Ce dispositif de soutien aux "maires bâtisseurs" est prévu dans le budget de l'État pour 2025, à hauteur de 100 millions d'euros , et sera destiné à financer les dépenses supplémentaires liées à la construction de logements, ainsi que des écoles. L'aide financière pourra atteindre "quelques milliers d'euros par logement autorisé" avant le 31 mars 2026, indique le ministère du Logement. Le but est de "soutenir et valoriser les élus qui produisent des logements, qui aident les travailleurs, les étudiants, tous nos concitoyens", dans un contexte de crise de la construction neuve, a défendu Valérie Létard lors d'une conférence de presse.

Simplifier les "procédures rigides"

La ministre a aussi promis le dépôt d'une "proposition de loi de simplification d'ici 15 jours, portée par Harold Huwart", député LIOT, qui doit "simplifier la vie des élus locaux qui sont les premiers à souffrir de procédures rigides et de PLU (plan local d'urbanisme, NDLR) impossibles à modifier" . Le gouvernement souhaite simplifier des règles d'urbanisme et de construction afin d'accélérer la délivrance de permis de construire et de débloquer "certains obstacles" dans la transformation des bâtiments.

Lors de la précédente édition du Marché international des professionnels de l'immobilier (Mipim), l'ancien ministre du Logement Guillaume Kasbarian avait aussi présenté dix mesures de simplification des procédures d'urbanisme, dont certaines ont été bloquées par la dissolution de l'Assemblée nationale.

Valérie Létard a par ailleurs annoncé deux avancées sur des dossiers au long cours : la mission flash pour "imaginer un investissement locatif rentable et attractif" a été confiée au député Mickaël Cosson et au sénateur Marc-Philippe Daubresse et ses conclusions sont attendues pour juin afin de "nourrir les travaux sur le PLF 2026".

La ministre a également signé une lettre de mission d'évaluation de la réglementation environnementale RE2020, entrée en vigueur en 2022 et dont les règles deviennent plus strictes en 2025, 2028 et 2031.