Dans l'exposition « Magnetism »*, le choix a été fait de faire cohabiter des objets dont la source et l'inspiration vaudoues sont fortement revendiquées par deux femmes littéralement accro à cette religion africaine : Agnès Lefebvre et Valérie Bui. L'une est antiquaire, l'autre est créatrice de bijoux. Ensemble, elles ont décidé, autour du vaudou, de proposer une rencontre entre d'authentiques objets vaudous anciens, dont la patine sombre témoigne de la « charge » magique, et des bijoux contemporains lumineux qui trouvent leur inspiration dans les rituels vaudous. C'est donc autour de cette idée que l'exposition « Magnetism » a été montée dans un hôtel particulier, du côté de la rue des Archives, et ce en pleine fashion week parisienne. L'une comme l'autre sont des collectionneuses passionnées d'objets africains et sont animées par des obsessions croisées où l'Afrique tient une place centrale.Agnès Lefebvre : « le vaudou a un écho personnel »Pour Agnès Lefebvre, il y a des moments-clefs. Tout est parti d'un choc ressenti lors de son premier voyage en Afrique, au Cameroun, à l'âge de 13 ans. Beaucoup plus tard, à l'école du Louvre, ses professeurs sont Jean Guiart, Étienne Féau (alors conservateur du musée des Arts d'Afrique et d'Océanie) et Jean Polet, archéologue et historien de l'art qui dirigera ensuite la chaire d'archéologie et d'histoire de l'art subsaharien à la Sorbonne.Grâce à une bourse d'étude de la...